Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.74 Prozent auf 18’703.02 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 89.718 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.258 Prozent höher bei 18’612.78 Punkten, nach 18’564.81 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’725.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’600.57 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 1.31 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’148.27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’588.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’293.38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7.76 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 4.56 Prozent auf 1.49 EUR), Stabilus SE (+ 3.62 Prozent auf 17.18 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.58 Prozent auf 69.45 EUR), Südzucker (+ 3.30 Prozent auf 11.26 EUR) und pbb (+ 3.21 Prozent auf 3.47 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen GFT SE (-6.21 Prozent auf 23.40 EUR), ASTA Energy Solutions (-1.76 Prozent auf 55.80 EUR), INDUS (-1.55 Prozent auf 31.70 EUR), Basler (-1.46 Prozent auf 23.70 EUR) und tonies (-1.15 Prozent auf 12.04 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 850’393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.759 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.70 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch