FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
89.95CHF
12.68CHF
16.41 %
10:30:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.10.2025 09:04:59
FRIEDRICH VORWERK Underperform
FRIEDRICH VORWERK
89.95 CHF 16.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
98.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-34.76%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
97.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-34.56%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
