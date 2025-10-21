Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.2%  SPI 17’327 -0.2%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’281 0.1%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’686 0.1%  Gold 4’263 -2.2%  Bitcoin 85’529 -2.4%  Dollar 0.7930 0.1%  Öl 60.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Netflix-Aktie vor Bilanz mit Gewinnen: Anleger blicken gespannt auf Aboentwicklung und Umsatzwachstum
Aktien von Swatch und Richemont reagieren uneinheitlich auf rückläufige Uhrenexporte im September
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Suche...
200.- Saxo-Deal

FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

89.95
CHF
12.68
CHF
16.41 %
10:30:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 09:04:59

FRIEDRICH VORWERK Underperform

FRIEDRICH VORWERK
89.95 CHF 16.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
98.10 € 		Abst. Kursziel*:
-34.76%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
97.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-34.56%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten