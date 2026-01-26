FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe extrem starke Eckdaten für das vergangene Quartal veröffentlicht, schrieb Lasse Stueben in seinem Rückblick vom Montagabend. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) lägen 14 beziehungsweise 56 Prozent über den Konsensschätzungen. Damit untermauere das Unternehmen weiter seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline. Stueben schraubte seine Margenprognosen nach oben./rob/gl;
