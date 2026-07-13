Fresenius 38.89 CHF -1.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung sei für den Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber günstiger ausgefallen als der ursprüngliche Kabinettsentwurf, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es sichere das Wachstum der Krankenhausvergütungen, verlängere die Unterstützung für pflegebezogene Finanzierungen und erhöhe sowohl die operative Flexibilität des Unternehmens als auch ab 2027 über Zuschläge die Sektorfinanzierung./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.