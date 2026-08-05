Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’987 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’340 2.3%  Bitcoin 52’286 0.2%  Dollar 0.8075 -0.6%  Öl 83.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Daimler Truck-Aktie fällt: Gewinn je Aktie bricht ein - Prognose dennoch bestätigt
Suche...
ETF Sparplan

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 11:48:36

Fresenius hebt nach starkem Quartal Jahresprognose an - Kurssprung

Fresenius
43.81 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Aktienkurs aktualisiert, weiterer Analyst)

BAD HOMBURG (awp international) - Beim Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius zahlt sich der Umbau weiter aus. Nach einem erfolgreichen Quartal blickt Konzernchef Michael Sen zuversichtlicher auf 2026 und hebt die Gewinnprognose an.

Im zweiten Quartal profitierte der Dax -Konzern erneut vom florierenden Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerarzneien. In den Kliniken wurden zudem mehr Patienten behandelt, auch stiegen die Preise. Den Folgen der Gesundheitsreform begegnet das Management gelassen. Die Aktie sprang auf ein Hoch seit März, zuletzt lag sie als Dax-Spitzenreiter mit fast 6 Prozent bei 46,88 Euro im Plus.

Fresenius habe die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das operative Ergebnis und den Nettogewinn übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst David Adlington. Nach der Prognoseanhebung könnten die Markterwartungen nun leicht steigen. Jefferies-Experte James Vane-Tempest sprach ebenfalls von einem starken Quartal und hob die anziehende Dynamik bei der Tochter Kabi hervor.

Das um Sondereffekte bereinigte Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 zu konstanten Wechselkursen nun um 10 bis 15 Prozent steigen. Bislang wurden 5 bis 10 Prozent erwartet. Auch für Kabi wurden die Hessen optimistischer: Die Tochter soll nun eine operative Marge am oberen Ende ihrer Zielspanne erreichen.

Sen begründete die Gewinnanhebung auf der Pressekonferenz mit der operativen Stärke des Konzerns. Das Wachstum komme aus den Geschäften heraus und nicht aus Kostensenkungen. Gleichzeitig habe Fresenius Schulden abgebaut und dadurch seine Zinslast gesenkt.

Die Umsatzprognose bestätigte der Konzern. Demnach soll der Erlös organisch - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um vier bis sieben Prozent wachsen.

Im zweiten Quartal legte der Erlös um fünf Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu, organisch betrug das Plus sechs Prozent. Wichtigster Treiber bei Kabi waren erneut die Biosimilars, deren Pipeline der Konzern gezielt ausgebaut hat, weil er sich starkes Marktwachstum verspricht.

Schub gab im Quartal insbesondere Tyenne, ein Biosimilar zum Rheuma-Medikament Tocilizumab, das stark in den USA und Europa angelaufen sei. Zweistellig wuchs auch die Medizintechnik. Die Kliniken von Helios und der spanischen Krankenhaustochter Quironsalud steigerten ihren Umsatz dank höherer Fallzahlen und positiver Preiseffekte ebenfalls.

Konzernweit stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke operative Entwicklung bei Kabi und Helios sowie ein verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung gestützt. Unter dem Strich verdiente Fresenius unter Ausklammerung seiner Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC) 470 Millionen Euro nach 412 Millionen ein Jahr zuvor.

Der seit Oktober 2022 amtierende Fresenius-Chef hat den Konzern grundlegend umgebaut. Randaktivitäten wurden verkauft und die Verflechtung mit FMC weitgehend gelöst. Als Kerngeschäfte blieben das Klinikgeschäft mit Helios sowie die Medizintochter Kabi. Zudem setzte der Manager auf Einsparungen und Produktivitätsverbesserungen.

Sen sieht in dem Umbau die Grundlage für eine strukturell verbesserte Ergebnisqualität mit höherer Ertragskraft, Kapitalrendite und Cashflow. Dies eröffne dem Konzern zudem wieder neue Möglichkeiten für strategische Optionen, so der Manager.

Hierbei investiert Fresenius laut Sen nun unter anderem in Forschung und Entwicklung, Kapazitätserweiterungen, Einlizenzierungen neuer Wirkstoffe, Partnerschaften sowie den erst kürzlich gegründeten Venture-Fonds. Vorrang hätten Investitionen in Wachstum, nicht Aktienrückkäufe, betonte er vor Journalisten.

Mit Blick auf die Gesundheitsreform bekräftigte der Fresenius-Chef seine Kritik an den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung und sprach von einer "verpassten Chance". Es fehle ein ganzheitlicher Ansatz mit mehr Digitalisierung, Bürokratieabbau und Anreizen für den Aufbau einer europäischen Arzneimittelproduktion.

Die Sorgen der Investoren um die Folgen der Reform auf das deutsche Krankenhausgeschäft von Fresenius hatten die Aktie in diesem Jahr zeitweise stark belastet. Für Helios sieht sich Fresenius dank seines Kliniknetzwerks, der Clustering-Strategie sowie langjähriger Investitionen in Qualität und Effizienz aber gut gerüstet und hält an den Margenzielen fest.

Auch in den USA sieht Sen Fresenius angesichts der dortigen Gesundheits- und Zollpolitik gut aufgestellt. Rund 72 Prozent der dort verkauften Produkte würden bereits vor Ort hergestellt. Sollten heimische Produktion und Lieferketten in den USA künftig noch stärker gefördert werden, passe dies zur Strategie des Konzerns. Eine höhere lokale Produktion schloss er nicht aus, eine vollständige Fertigung in den USA hält er jedoch für unrealistisch./tav/nas/mis

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten