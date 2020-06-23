Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20CHF
9.20CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
05.11.2025 11:10:32
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Fresenius Medical Care
38.11 CHF -0.88%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41.18 €
|
Abst. Kursziel*:
16.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
