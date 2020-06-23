Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 0.1%  SPI 17’028 -0.1%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’779 -0.7%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 5’620 -0.7%  Gold 3’965 0.8%  Bitcoin 82’243 -0.1%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 64.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Siemens Energy-Aktie unter Druck: Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch?
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold
Darum notiert der Franken zu Euro und Dollar am Mittwoch etwas leichter
Suche...
200.- Saxo-Deal

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

81.20
CHF
9.20
CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 11:10:32

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
38.11 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41.18 € 		Abst. Kursziel*:
16.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.76%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten