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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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16.03.2026 20:37:16

Continental Buy

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Mittelwert der Zielspanne für 2026 habe vier Prozent unter dem Analystenkonsens gelegen, doch seitdem hätten sich die Risiken im Rohmaterialbereich noch erhöht, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies nun auf den näher rückenden Verkauf von Contitech. Dieser berge zusätzliches Kurspotenzial, falls jemand in den kommenden drei bis vier Monaten einen hohen Preis bezahle. Continental sei eine Top-Empfehlung bis zur Jahresmitte, auf Sicht von zwölf Monaten sieht er aber Michelin in der Favoritenrolle./rob/tih/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.98 € 		Abst. Kursziel*:
21.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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