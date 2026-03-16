Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’933 0.7%  SPI 17’986 0.5%  Dow 47’012 1.0%  DAX 23’651 0.9%  Euro 0.9053 0.2%  EStoxx50 5’765 0.8%  Gold 5’012 -0.2%  Bitcoin 58’352 1.6%  Dollar 0.7879 -0.3%  Öl 100.9 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Sartorius-Aktie wenig bewegt: Einführung neuer Zelltherapie-Plattform für 2027 angekündigt
Barclays Capital: Overweight-Note für Bayer-Aktie
VanEck sieht Rot: Droht Bitcoin 2026 ein langwieriger Krypto-Winter?
Angespannte Lage am Ölmarkt: Aktien von Exxon, Shell, BP & Co. im Plus
Suche...
eToro entdecken

Nike Aktie 957150 / US6541061031

42.79
CHF
0.04
CHF
0.09 %
10:34:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.03.2026 14:06:00

Nike Overweight

Nike
42.79 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Nach ihrer jüngsten Hochstufung der Aktie habe sie einige Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Feedback sei nach wie vor überwiegend negativ und geprägt von pessimistischen Einschätzungen hinsichtlich des US-Konsumklimas, des "Channel Stuffing" im Großhandel in Nordamerika, des Konflikts im Nahen Osten, eines dauerhaften Verlusts an Markenwert sowie der Unfähigkeit, das Geschäft in Großchina wieder anzukurbeln./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nike

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nike-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nike-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 73.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 54.32 		Abst. Kursziel*:
34.39%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 54.60 		Abst. Kursziel aktuell:
33.70%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten