Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta nach einem Bericht über eine offenbar große Entlassungswelle auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Die Aktie ist zudem das "Top Pick" von Analyst Brent Thill, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der Bericht verstärke den Eindruck, dass mit Künstlicher Intelligenz umfangreiche Produktivitätssteigerungen möglich seien - und massive Investitionen in diese Technologien abgefedert werden könnten, erklärte Thill. Die Schlussfolgerung daraus sei nicht nur eine Margenverbesserung bei Meta, sondern dass diese Nachricht auch Einfluss auf den gesamten Technologie- und Softwaresektor haben dürfte. "Investoren dürften den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl, Wachstum und Profitabilität neu bewerten", schrieb er./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 1’000.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 625.28
|
Abst. Kursziel*:
59.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 623.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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