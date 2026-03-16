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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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16.03.2026 17:14:50

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Coca-Cola von 87 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kaumil Gajrawala beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Proteinen als bedeutenden Trend für Hersteller im Lebensmittelbereich. Die Akzeptanz für Protein-Produkte erreiche einen neuen Höhepunkt, wobei seiner Einschätzung nach vor allem leicht verkostbare Produkte wie Snacks, Riegel und Shakes einen Boom erleben sollten./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 02:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 90.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 78.00 		Abst. Kursziel*:
15.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 78.02 		Abst. Kursziel aktuell:
15.36%
Analyst Name::
Kaumil Gajrawala 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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