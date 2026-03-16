NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Coca-Cola von 87 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kaumil Gajrawala beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Proteinen als bedeutenden Trend für Hersteller im Lebensmittelbereich. Die Akzeptanz für Protein-Produkte erreiche einen neuen Höhepunkt, wobei seiner Einschätzung nach vor allem leicht verkostbare Produkte wie Snacks, Riegel und Shakes einen Boom erleben sollten./tih/ck;