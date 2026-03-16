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Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu

Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu

Die Bank of America nimmt Bewertung von Tesla wieder auf - und sieht vor allem in einem Zukunftsmarkt grosses Potenzial.

• Bank of America nimmt den US-Elektroautohersteller Tesla wieder ins Visier und gibt optimistisches Kursziel an
Autonomes Fahren und die Robotik stützen Teslas langfristige Wachstumsprognose und bieten grosses Potenzial
• FSD, Optimus und die Energiesparte gelten als zentrale Wachstumstreiber

Wie Investing unter Berufung auf eine Notiz der Bank of America vom 4. März 2026 berichtet, hat sie ihre Berichtserstattung über Tesla wieder aufgenommen - und gleich mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 460 US-Dollar versehen. Der Analyst Alexander Perry betonte demnach in der Notiz, dass Tesla das Potenzial habe, den Markt für Robotaxis und autonome Mobilität zu dominieren.

Wie sieht es bei der Tesla-Aktie aktuell aus?

Die Tesla-Aktie notiert aktuell bei 395,01 US-Dollar (Schlusskurs vom 12. März 2026). Mit einem von der Bank of America festgelegten Kursziel von 460 US-Dollar könnte der Wert in den kommenden Monaten um rund 16 Prozent steigen. Zum Vergleich: Am 16. Dezember 2025 markierte die Aktie mit 489,88 US-Dollar ihr Allzeithoch.

Robotaxis: Auf dem Weg in neue Städte

Im Januar 2026 startete Tesla erste Robotaxi-Fahrten ohne Sicherheitsmonitor in Austin, Texas, wie Elon Musk am 22. Januar 2026 auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Nur wenige Wochen später folgte dort die nächste Meldung: Das erste Cybercab-Serienfahrzeug sei produziert worden.

Dabei handelt es sich um ein Modell, dass ganz ohne Lenkrad und Pedale auskommt und dadurch komplett auf autonome Fahrsoftware angewiesen ist, berichtet Electrek. Nach allem, was derzeit an Daten und Informationen verfügbar ist, hat Tesla das autonome Fahren jedoch noch nicht vollständig gelöst, heisst es weiter.

Robotaxis und FSD: Tesla Vorteil im autonomen Fahren

Laut Investing schätzt die Bank of America in der Notiz, dass Robotaxis rund 52 Prozent des Unternehmenswerts von Tesla ausmachen, da die Robotaxis bereits in San Francisco und Austin im Einsatz sind und für das erste Halbjahr 2026 noch sieben weitere Märkte geplant sein - ein Hinweis auf das enorme Potenzial dieser Technologie. Teslas Full-Self-Driving-Software (FSD) sei mit 1,1 Millionen Abonnenten bereits die führende Lösung für Verbraucher-Autonomie, und die Bank rechne damit, dass die Nutzung noch zulegen wird, sobald Tesla sein Angebot für höhere Autonomiestufen optimiert, heisst es weiter. Zudem gehe aus der Notiz hervor, dass Tesla auf einen reinen Kamera-Ansatz für autonomes Fahren setzt. Dies sei technisch anspruchsvoller, dafür aber deutlich kostengünstiger als die üblichen Multi-Sensor-Systeme der Konkurrenz. Analyst Alexander Perry sieht laut Notiz darin den Schlüssel für profitables Wachstum, berichtet Investing weiter.

Neue Wachstumsfelder: KI, Robotik und Energiespeicher

Nach Angaben von Investing sieht die Bank of America auch ausserhalb des Autobereichs viel Potenzial: Besonders der humanoide Roboter Optimus, mit einem geschätzten Wert von über 30 Milliarden US-Dollar, sowie die Energiesparte, die auf rund 90 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, könnten Teslas Position bei Batterien für Privathaushalte und Grossspeichern weiter stärken. Zusammengenommen untermauern diese Faktoren eine optimistische Prognose für das langfristige Wachstum des Unternehmens, heisst es weiter.

Tesla setzt eigenen Angaben zufolge auf KI und Robotik, um Autonomie grossflächig auf Fahrzeuge, humanoide Roboter und weitere Anwendungen zu übertragen. Im Fokus steht dabei Optimus, ein zweibeiniger, autonomer Roboter, der unsichere, repetitive oder monotone Aufgaben übernehmen soll. Das Unternehmen hebt hervor, dass ein fortschrittlicher KI-Ansatz für Vision und Planung, unterstützt von leistungsfähiger Hardware, entscheidend ist, um sowohl autonomes Fahren als auch humanoide Robotik effizient umzusetzen.

Redaktion finanzen.ch

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