EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag höher

Das Papier von EVOTEC SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 3,49 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'468 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 3,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,45 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 538'774 Aktien.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 109,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Abschläge von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 06.05.2026 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 EUR je Aktie gewesen. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156.64 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.98 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,059 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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