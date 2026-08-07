EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von EVOTEC SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 3,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'456 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 90'351 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 9,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.05.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -21,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 199.98 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156.64 Mio. EUR.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2026 einen Verlust in Höhe von -1,059 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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