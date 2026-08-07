Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu

Am Freitag steigt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 18’607.38 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89.718 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.258 Prozent stärker bei 18’612.78 Punkten in den Handel, nach 18’564.81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’600.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’638.29 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0.793 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, notierte der SDAX bei 18’148.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der SDAX noch bei 18’588.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SDAX auf 17’293.38 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.21 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 5.50 Prozent auf 21.10 EUR), MBB SE (+ 2.42 Prozent auf 195.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2.06 Prozent auf 13.88 EUR), EVOTEC SE (+ 1.86 Prozent auf 3.50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1.83 Prozent auf 22.30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen GFT SE (-6.01 Prozent auf 23.45 EUR), Basler (-1.66 Prozent auf 23.65 EUR), Shelly (-1.38 Prozent auf 64.50 EUR), LPKF Laser Electronics (-1.30 Prozent auf 15.15 EUR) und NORMA Group SE (-1.16 Prozent auf 18.70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 90’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.759 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.36 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch