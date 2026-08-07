EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Freitagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 3,51 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'565 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 3,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,45 EUR. Zuletzt wechselten 467'248 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,30 EUR erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 14.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -21,67 Prozent auf 156.64 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 199.98 Mio. EUR umgesetzt.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,059 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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