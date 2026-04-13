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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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13.04.2026
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14.04.2026 07:07:15

EVOTEC SE Buy

EVOTEC
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Wirkstoffforscher verzeichne eine verstärkte Nachfrage von Unternehmen, die Präparate mit KI-Unterstützung entwickelt hätten und nun "in der realen Welt" einem Härtetest unterziehen müssten, schrieb Christian Ehmann am Montag. Er sieht sich insofern darin bestärkt, dass Evotec ein Profiteur des Einzugs von KI sein wird./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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