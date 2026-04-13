EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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EVOTEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Wirkstoffforscher verzeichne eine verstärkte Nachfrage von Unternehmen, die Präparate mit KI-Unterstützung entwickelt hätten und nun "in der realen Welt" einem Härtetest unterziehen müssten, schrieb Christian Ehmann am Montag. Er sieht sich insofern darin bestärkt, dass Evotec ein Profiteur des Einzugs von KI sein wird./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Buy
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.78 €
|
Abst. Kursziel*:
103.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103.10%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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