Am 18.11.2021 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27.74 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 360.490 Evonik-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’959.63 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 17.11.2026 auf 22.08 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 7’959.63 EUR entspricht einer negativen Performance von 20.40 Prozent.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.88 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Den ersten Handelstag begann das Evonik-Papier bei 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch