Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.55%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|12.28
|0.74%
