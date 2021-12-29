Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’656 0.2%  SPI 17’369 0.2%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’204 0.5%  Euro 0.9319 0.1%  EStoxx50 5’517 0.0%  Gold 4’075 0.2%  Bitcoin 69’349 -1.2%  Dollar 0.8069 -0.2%  Öl 62.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
United Internet-Aktie auf Höhenflug: Konsolidierung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 beflügelt die Aktienkurse
Stadler-Aktie fester: Auftrag über zwei weitere Meterspur-Lokomotiven
Rheinmetall-Aktie tiefer: Für Personalaufbau werden die Entlassungen der Autobranche genutzt
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
Analyse: Barclays Capital bewertet Bayer-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

35.89
CHF
0.88
CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 11:37:18

Evonik Hold

Evonik
12.24 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13.23 € 		Abst. Kursziel*:
-1.74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.29%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse