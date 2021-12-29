Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.29%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
18.11.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
17.11.25