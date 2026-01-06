TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 30,90 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst. Volvo hingegen sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere. Zudem dürfte Volvo mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen./ajx/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
31.80 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
31.42 €
Abst. Kursziel*:
1.21%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
31.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.15%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
07.01.26
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
07.01.26
|TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
06.01.26