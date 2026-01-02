Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
22.67CHF
-0.64CHF
-2.76 %
12:52:43
BRXC
08.01.2026 11:50:39
Vestas Wind Systems A-S Hold
Vestas Wind Systems A-S
22.67 CHF -2.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
185.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
186.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
John Kim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25