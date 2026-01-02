Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Nestlé UBS Rheinmetall Roche Novartis Partners Group Swiss Re
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

08.01.2026 11:50:39

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
22.67 CHF -2.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

