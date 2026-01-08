Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’300 -0.2%  SPI 18’332 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’090 -0.1%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 5’909 -0.3%  Gold 4’428 -0.6%  Bitcoin 71’773 -1.4%  Dollar 0.7972 -0.1%  Öl 60.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Suche...

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ergebnis von Sonderprüfung 08.01.2026 12:29:00

Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus

Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream Mängel in der Geschäftsorganisation festgestellt.

Deutsche Börse
197.66 CHF -3.19%
Kaufen Verkaufen
Eine Sonderprüfung des Wertpapierabwicklers habe ergeben, dass dessen operativ tätige Tochtergesellschaft die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Prozesse der Liquiditätssteuerung und -überwachung nicht vollständig erfüllt habe, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Das Institut sei bereits am 5. Dezember angewiesen worden, die Mängel zu beseitigen.

Ungeachtet dessen sei die ordnungsgemässe Geschäftsorganisation insgesamt gewährleistet.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 212,60 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
UBS AG bescheinigt Neutral für Deutsche Börse-Aktie
So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?