Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus

Eine Sonderprüfung des Wertpapierabwicklers habe ergeben, dass dessen operativ tätige Tochtergesellschaft die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Prozesse der Liquiditätssteuerung und -überwachung nicht vollständig erfüllt habe, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Das Institut sei bereits am 5. Dezember angewiesen worden, die Mängel zu beseitigen.

Ungeachtet dessen sei die ordnungsgemässe Geschäftsorganisation insgesamt gewährleistet.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 212,60 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES