Deutsche Börse Aktie
08.01.2026 12:29:00
Regulatorische Kritik: BaFin moniert Mängel bei Clearstream - Deutsche Börse-Aktie im Minus
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream Mängel in der Geschäftsorganisation festgestellt.
Deutsche BörseEine Sonderprüfung des Wertpapierabwicklers habe ergeben, dass dessen operativ tätige Tochtergesellschaft die bankaufsichtlichen Anforderungen an die Prozesse der Liquiditätssteuerung und -überwachung nicht vollständig erfüllt habe, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Das Institut sei bereits am 5. Dezember angewiesen worden, die Mängel zu beseitigen.
197.66 CHF -3.19%
Ungeachtet dessen sei die ordnungsgemässe Geschäftsorganisation insgesamt gewährleistet.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 212,60 Euro.
DJG/sha/cbr
DOW JONES
