EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

252.68
CHF
-1.71
CHF
-0.67 %
13:03:51
BRXC
EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
252.68 CHF -0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
268.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
271.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.91%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

