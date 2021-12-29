Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’835 0.0%  SPI 17’638 0.0%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’759 0.0%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’655 0.0%  Gold 4’172 0.3%  Bitcoin 73’312 -0.2%  Dollar 0.8058 0.1%  Öl 63.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
LUKB-Aktie: Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
BLKB-Aktie etwas tiefer: Zahlreiche Abstimmungen zur PUK im Baselbieter Landrat
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI als mögliche Profiteure
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
Suche...

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

35.89
CHF
0.88
CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 06:32:06

Evonik Neutral

Evonik
12.23 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.28 € 		Abst. Kursziel*:
5.42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.95%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:32 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Evonik Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 35.89 2.51% Evonik AG