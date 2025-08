NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) entspreche in etwa seinen Schätzungen und dem Analystenkonsens, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ebitda-Jahresziel sei bestätigt worden, es tendiere aber jetzt in Richtung unteres Ende der Zielspanne./rob/tih/nas;