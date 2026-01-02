Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’581 0.4%  Euro 0.9304 0.0%  EStoxx50 5’832 0.7%  Gold 4’387 1.7%  Bitcoin 71’165 1.3%  Dollar 0.7941 0.2%  Öl 60.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Wie viel Verlust bei einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten-Prognosen 02.01.2026 11:07:00

Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Roche-Aktie im vergangenen Monat.

Roche
328.90 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Roche-Aktie wurde im Dezember 2025 von 10 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 313,00 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 328,20 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--23.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)320,00 CHF-2,5018.12.2025
Deutsche Bank AG325,00 CHF-0,9815.12.2025
Deutsche Bank AG325,00 CHF-0,9812.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.260,00 CHF-20,7811.12.2025
UBS AG356,00 CHF8,4711.12.2025
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF6,6411.12.2025
Jefferies & Company Inc.230,00 CHF-29,9211.12.2025
JP Morgan Chase & Co.350,00 CHF6,6408.12.2025
UBS AG314,00 CHF-4,3305.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)300,00 CHF-8,5901.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien im Blick: USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images