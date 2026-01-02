Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
|Analysten-Prognosen
02.01.2026 11:07:00
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Roche-Aktie im vergangenen Monat.
Die Roche-Aktie wurde im Dezember 2025 von 10 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 313,00 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 328,20 CHF liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|23.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|320,00 CHF
|-2,50
|18.12.2025
|Deutsche Bank AG
|325,00 CHF
|-0,98
|15.12.2025
|Deutsche Bank AG
|325,00 CHF
|-0,98
|12.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|260,00 CHF
|-20,78
|11.12.2025
|UBS AG
|356,00 CHF
|8,47
|11.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|6,64
|11.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 CHF
|-29,92
|11.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|350,00 CHF
|6,64
|08.12.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|-4,33
|05.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|300,00 CHF
|-8,59
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
