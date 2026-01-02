Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Roche-Aktie wurde im Dezember 2025 von 10 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 313,00 CHF beziffert, während der aktuelle Roche-Kurs an der Börse SWX bei 328,20 CHF liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 23.12.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 320,00 CHF -2,50 18.12.2025 Deutsche Bank AG 325,00 CHF -0,98 15.12.2025 Deutsche Bank AG 325,00 CHF -0,98 12.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 260,00 CHF -20,78 11.12.2025 UBS AG 356,00 CHF 8,47 11.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF 6,64 11.12.2025 Jefferies & Company Inc. 230,00 CHF -29,92 11.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 350,00 CHF 6,64 08.12.2025 UBS AG 314,00 CHF -4,33 05.12.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 300,00 CHF -8,59 01.12.2025

Redaktion finanzen.ch