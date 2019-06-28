Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 11:59:57
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 19 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Freitag an die Prognosesenkung des Chemiekonzerns sowie die Erkenntnisse der German Corporate Conference an./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 01:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
16.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
11.41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.64%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
