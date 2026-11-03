Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert mit 22 Euro unverändert blieb. Peter Spengler adressierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Übernahmeinteresse von BASF. Der Experte sieht nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie eine nur begrenzte Chance auf eine höhere Prämie und befürchtet umgekehrt mehr Rückschlagsrisiko. Den fairen Wert veranschlagt er weiterhin ohne einen Übernahmeaufschlag./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Halten
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
20.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
20.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
13:09
|Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (AWP)
|
09:00
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
08:57
|Evonik setzt auf Eigenständigkeit und bekräftigt Absage an BASF (Dow Jones)
|
06:57
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|18:32
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18:32
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18.83
|1.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|18:33
|
RBC Capital Markets
Unilever Sector Perform
|18:32
|
DZ BANK
Evonik Halten
|17:39
|
JP Morgan Chase & Co.
HUGO BOSS Neutral
|17:38
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Hold
|17:38
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|17:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
init innovation in traffic systems Buy