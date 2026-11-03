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03.11.2026 18:32:31

Evonik Halten

Evonik
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Evonik von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert mit 22 Euro unverändert blieb. Peter Spengler adressierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Übernahmeinteresse von BASF. Der Experte sieht nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie eine nur begrenzte Chance auf eine höhere Prämie und befürchtet umgekehrt mehr Rückschlagsrisiko. Den fairen Wert veranschlagt er weiterhin ohne einen Übernahmeaufschlag./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Halten
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