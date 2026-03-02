Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BigBear.ai äussert sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass BigBearai für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 33,3 Millionen USD aus - eine Minderung von 23,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 43,8 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,927 USD, gegenüber -1,270 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 133,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 158,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch