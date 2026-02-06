Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’350 -0.9%  SPI 18’424 -0.9%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’405 -0.4%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’909 -0.3%  Gold 4’861 1.8%  Bitcoin 50’425 3.1%  Dollar 0.7785 0.1%  Öl 68.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge
D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

13.26
CHF
0.13
CHF
0.99 %
09:41:13
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 09:00:43

Evonik Hold

Evonik
13.37 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für 2025 und der Ankündigung einer neuen Dividendenpolitik mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate und der Geschäftsausblick für 2026 deckten sich auf den ersten Blick mit den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Änderung der Dividendenpolitik sei positiv. Denn: Er signalisiere auch, dass der Großaktionär RAG-Stiftung mittlerweile weniger stark eingreife./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
20.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.61 € 		Abst. Kursziel*:
39.63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.40%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse