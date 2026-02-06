Evonik 13.37 CHF -0.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach vorläufigen Zahlen für 2025 und der Ankündigung einer neuen Dividendenpolitik mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate und der Geschäftsausblick für 2026 deckten sich auf den ersten Blick mit den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Änderung der Dividendenpolitik sei positiv. Denn: Er signalisiere auch, dass der Großaktionär RAG-Stiftung mittlerweile weniger stark eingreife./mis/rob/ag;

