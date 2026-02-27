Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Von Rheinmetall sei der Bericht noch ausstehend. Er rechnet bei dem Dax-Konzern mit einer Prognose für das Jahr 2026, die nicht für anziehende Schätzungen spreche./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’175.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’679.50 €
|
Abst. Kursziel*:
29.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’655.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:21
|Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie (finanzen.net)
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’561.50
|2.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
Barclays Capital
Ryanair Overweight
|13:49
|
Barclays Capital
Netflix Equal Weight
|13:42
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|13:34
|
Barclays Capital
A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|13:28
|
Barclays Capital
ING Group Overweight
|13:26
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight
|13:25
|
Barclays Capital
HENSOLDT Equal Weight