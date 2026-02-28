LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Namita Samtani will den störenden Einfluss Künstlicher Intelligenz und die damit verbundenen potenziellen Umsatzrisiken zwar nicht unterschätzen. Sie ist aber in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nicht der Auffassung einiger Investoren, dass die ING-Gruppe im Vergleich zu anderen nordischen und Benelux-Banken anfälliger für KI-bedingte Umwälzungen und verstärkten Wettbewerb sein dürfte./tih/ag;