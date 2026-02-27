Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'805 -1.5%  SPI 18'989 -1.4%  Dow 48'283 -1.4%  DAX 24'605 -2.7%  Euro 0.9109 0.8%  EStoxx50 5'980 -2.6%  Gold 5'351 1.4%  Bitcoin 50'952 0.8%  Dollar 0.7782 1.4%  Öl 79.2 9.2% 
Plus500 Depot

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

72.50
CHF
6.00
CHF
9.02 %
10:31:11
SWX
02.03.2026 13:25:40

HENSOLDT Equal Weight

HENSOLDT
73.33 CHF 7.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 97 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Hensoldt sei eigentlich ein langfristig orientiertes Unternehmen mit guten Perspektiven, leide aber weiterhin unter kurzfristigen operativen Herausforderungen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
77.95 € 		Abst. Kursziel*:
21.87%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
76.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.78%
Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

CHF
