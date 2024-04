NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Umsatz des Brillenkonzzerns habe exakt ihrer Prognose entsprochen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei eine Verschlechterung zum Vorquartal, allerdings vor dem Hintergrund einer hohen Vorjahresbasis./edh/gl;