18.12.2025 11:23:45
EssilorLuxottica-Aktie fester: Zusammenarbeit mit Burberry bis 2035 verlängert
Der Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica und der britische Luxusmodekonzern Burberry haben einen Lizenzvertrag für Brillen der Marke Burberry um weitere zehn Jahre verlängert.
Der Vertrag umfasst die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb von Brillen unter der Marke Burberry, teilten EssilorLuxottica und Burberry mit. Die Unternehmen sind seit 2006 Partner.
An der Euronext Paris steigt die EssilorLuxottica-Aktie zeitweise um 3,4 Prozent auf 277,80 Euro.
DOW JONES-
