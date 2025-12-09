Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neues von Google und auch von Alibaba zu Smartbrillen zeige, wohin in der Brillenbranche die Reise gehe, schrieb Luca Solca am Dienstag . Es deute sich der Übergang von Marken und "Hardware" hin zu Software und technologischen Systemen an./rob/bek/ag;

