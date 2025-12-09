EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
270.74CHF
-13.05CHF
-4.60 %
11:37:41
BRXC
09.12.2025 13:15:18
EssilorLuxottica Market-Perform
EssilorLuxottica
270.74 CHF -4.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neues von Google und auch von Alibaba zu Smartbrillen zeige, wohin in der Brillenbranche die Reise gehe, schrieb Luca Solca am Dienstag . Es deute sich der Übergang von Marken und "Hardware" hin zu Software und technologischen Systemen an./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
289.10 €
Abst. Kursziel*:
-13.52%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
289.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.58%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|EssilorLuxottica
|270.74
|-4.60%
