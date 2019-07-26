Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’804 -0.2%  SPI 17’602 -0.2%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’753 -0.1%  Euro 0.9329 -0.1%  EStoxx50 5’649 -0.1%  Gold 4’164 0.2%  Bitcoin 73’772 0.4%  Dollar 0.8060 0.1%  Öl 63.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Die 20 grössten Banken Europas
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI als mögliche Profiteure
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Suche...

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
26.07.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 09:48:58

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
287.63 CHF -1.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
308.60 € 		Abst. Kursziel*:
-18.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
308.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.94%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:48 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:31 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
24.11.25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
28.10.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen