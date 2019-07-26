EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
0.00CHF
0.00 %
26.07.2019
SWX
28.11.2025 09:48:58
EssilorLuxottica Market-Perform
EssilorLuxottica
287.63 CHF -1.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich des Marktstarts der Smartbrillen von Alibaba mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine breitere Nachfrage nach den SmartGlasses sei zunächst ein Segen für den Optikkonzern, schrieb Luca Solca am Donnerstagabend. Die Barrieren für andere Anbieter würden jedoch niedriger./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 21:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
308.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
308.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.94%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|117.00
|0.00%
