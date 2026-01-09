Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 23:04:00

KI-Dominanz: Analyst hebt Kursziel für Alphabet-Aktie drastisch an

Die Google-Mutter Alphabet erhält von der Investmentbank Cantor Fitzgerald eine deutliche Aufwertung: Die Analysten stuften die Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch.

Alphabet C
263.90 CHF 1.48%
• Alphabet-Aktie erhält Upgrade
• Auch Kursziel deutlich angehoben
• KI-Boom treibt an

Die Google-Mutter Alphabet hat von der Investmentbank Cantor Fitzgerald ein Upgrade erhalten: Die Analysten stuften die Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch und schraubten das Kursziel von 310 auf 370 US-Dollar nach oben - ein Potenzial von rund 13 Prozent. Der Grund: Alphabet verfüge über die stärkste Position im boomenden KI-Markt und könne nun von nachlassenden regulatorischen Risiken profitieren.

Jahrzehntelange KI-Investitionen zahlen sich aus

Laut Cantor Fitzgerald hat Alphabet durch kontinuierliche Investitionen über Jahrzehnte hinweg tiefe Wettbewerbsvorteile im Bereich der Künstlichen Intelligenz aufgebaut. Diese strategische Vorarbeit positioniere den Tech-Giganten optimal, um sowohl im Verbraucher- als auch im Unternehmensbereich von der KI-Revolution zu profitieren. Die Analysten sehen das Unternehmen in mehreren KI-Segmenten führend aufgestellt.

KI-Markt wechselt in entscheidende Phase

Besonders optimistisch zeigt sich Cantor hinsichtlich der Marktentwicklung: Die Künstliche Intelligenz bewege sich von der "Phase der Raserei zur Phase der Synergie", erklärten die Analysten in ihrer Research-Notiz an Investoren, die TipRanks vorliegt. In dieser neuen Marktphase dürfte Alphabet seine breite Marktdurchdringung in konkrete Geschäftserfolge ummünzen können. Zusätzlicher Rückenwind komme von sich entspannenden regulatorischen Rahmenbedingungen, die dem Konzern mehr Handlungsspielraum verschaffen.

Alphabet-Aktie im Fokus

Die Alphabet-C-Aktie hat in den letzten 12 Monaten an der NASDAQ 68,77 Prozent an Wert gewonnen. Seit Jahresbeginn ging es 3,89 Prozent nach oben. Die Aktie verliess den Donnerstagshandel 1,11 Prozent höher bei 326,01 US-Dollar und legte am Freitag letztlich 0,96 Prozent auf 329,14 US-Dollar zu.

Bei TipRanks schneidet die Alphabet-Aktie bei Analysten insgesamt sehr gut ab. Von insgesamt 15 Bewertungen stellen 14 eine Kaufempfehlung dar. Nur ein Analyst vergibt ein "Hold"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 332,83 US-Dollar, was ein mögliches Aufwärtspotenzial gemessen am gestrigen Schlusskurs von 2,09 Prozent suggeriert.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

