Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’538 -1.3%  SPI 17’223 -1.3%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’763 -2.1%  Euro 0.9237 -0.3%  EStoxx50 5’575 -1.4%  Gold 4’328 0.0%  Bitcoin 82’758 -3.3%  Dollar 0.7901 -0.3%  Öl 60.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Buy
BYD-Aktie unter Druck: Rückrufaktion, Absatzschwäche & Co. belasten
Finanzaktien wie Partners Group, Julius Bär, UBS und Co. stark unter Druck nach US-Regionalbankenschwäche
Tiefrote Kurse: Der aktuelle Stand bei Bitcoin, Ethereum und Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 11:23:28

EssilorLuxottica Neutral

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Jahresviertel von 280 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Brillenkonzern habe die beste Quartalsleistung aller Zeiten hingelegt, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate zeugten von der anhaltenden Transformation des Konzerns und markierten eventuell erst den Anfang einer noch besseren Entwicklung in der Zukunft./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
291.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
277.10 € 		Abst. Kursziel*:
5.02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
309.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.10%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse