SMI 13'422 0.5%  SPI 18'503 0.5%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5'997 1.6%  Gold 4'510 0.7%  Bitcoin 72'494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Revolution Medicines-Aktie springt hoch: Merck & Co. plant wohl Milliardenübernahme
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schauen auf Bayer-Klage und Entwicklung von Krebsmedikamenten
KI-Dominanz: Analyst hebt Kursziel für Alphabet-Aktie drastisch an
Tilray-Aktie im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Cannabis-Bilanz 09.01.2026 23:04:00

Tilray-Aktie im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen

Tilray-Aktie im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster grosser Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray einen Verlust in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 0,99 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Experten hatten zuvor ein EPS von -0,21 US-Dollar prognostiziert.

Tilray konnte einen Umsatz von 217,51 Millionen US-Dollar generieren. Damit übertraf der Cannabis-Riese die Vorabschätzungen der Experten, die sich auf 211 Millionen US-Dollar beliefen. Im Vorjahresvergleich hatte Tilray 210,95 Millionen US-Dollar umgesetzt.

So bewegt sich die Tilray-Aktie

Die Tilray-Aktie zeigte sich im NASDAQ-Handel letztlich 0,55 Prozent höher bei 9,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

