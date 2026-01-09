Tilray Brands Aktie 151243121 / US88688T2096
09.01.2026 23:04:00
Tilray-Aktie im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster grosser Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet.
Tilray BrandsIm zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Tilray einen Verlust in Höhe von 0,41 US-Dollar je Aktie eingefahren, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 0,99 US-Dollar je Aktie verbucht wurde. Experten hatten zuvor ein EPS von -0,21 US-Dollar prognostiziert.
7.86 EUR -8.51%
Tilray konnte einen Umsatz von 217,51 Millionen US-Dollar generieren. Damit übertraf der Cannabis-Riese die Vorabschätzungen der Experten, die sich auf 211 Millionen US-Dollar beliefen. Im Vorjahresvergleich hatte Tilray 210,95 Millionen US-Dollar umgesetzt.
So bewegt sich die Tilray-Aktie
Die Tilray-Aktie zeigte sich im NASDAQ-Handel letztlich 0,55 Prozent höher bei 9,18 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Yellowj / Shutterstock.com