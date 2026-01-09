EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
257.60CHF
4.55CHF
1.80 %
13:32:20
BRXC
09.01.2026 11:08:20
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
257.60 CHF 1.80%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen von 365 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Mittelpunkt der Zahlen für das vierte Quartal dürfte das Wachstum stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt für den Optikkonzern werde sich wohl etwas abgeschwächt haben./mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
275.40 €
Abst. Kursziel*:
30.72%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
276.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
30.20%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:08
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|EssilorLuxottica
|257.42
|1.73%
