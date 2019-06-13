Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.06.2019
EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
313.10 € 		Abst. Kursziel*:
-20.15%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
314.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

