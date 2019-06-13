EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
117.00CHF
-12.60CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
20.10.2025 15:39:51
EssilorLuxottica Market-Perform
EssilorLuxottica
288.32 CHF 14.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das starke dritte Quartal des Luxusgüter- und Brillenkonzerns habe die These der Optimisten weiter angefeuert, dass der Verkauf von smarten Brillen zum bisherigen Kerngeschäft noch hinzu komme, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
313.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
314.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.51%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse