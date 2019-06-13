Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
03.10.2025 09:19:42

EssilorLuxottica Neutral

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
280.50 € 		Abst. Kursziel*:
-0.18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
283.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.20%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Analysen zu EssilorLuxottica

09:19 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
30.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
26.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
