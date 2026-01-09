Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an

Amazon Pharmacy hat damit begonnen, die Wegovy-Abnehm-Pille von Novo Nordisk über Krankenversicherungspläne und Barzahlungsoptionen anzubieten.

Novo Nordisk
47.14 CHF 2.19%
Kaufen Verkaufen
Kunden mit einer kommerziellen Versicherung werden mindestens 25 US-Dollar für einen Monatsvorrat zahlen, während die Kosten für Personen ohne Versicherung bei 149 Dollar pro Monat beginnen. Die US-Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration (FDA) hatte die orale Pillen-Verabreichungsform von Wegovy, einem GLP-1-Präparat, im vergangenen Monat zugelassen.

GLP-1 ist ein natürliches Hormon, das hilft, den Blutzuckerspiegel und den Appetit zu regulieren. Analysten sagten, dass orale Formen von GLP-1-Medikamenten den Zugang erweitern könnten, da sie kostengünstiger in der Herstellung seien und Patienten ansprechen dürften, die Nadeln scheuen.

Für die Papiere von Novo Nordisk ging es im heimischen Handel letztlich um 3 Prozent aufwärts auf 381,45 DKK. Die Amazon-Aktie gewann derweil um 0,44 Prozent auf 247,38 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/cbr

DOW JONES

