09.01.2026 23:02:42
Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an
Amazon Pharmacy hat damit begonnen, die Wegovy-Abnehm-Pille von Novo Nordisk über Krankenversicherungspläne und Barzahlungsoptionen anzubieten.
GLP-1 ist ein natürliches Hormon, das hilft, den Blutzuckerspiegel und den Appetit zu regulieren. Analysten sagten, dass orale Formen von GLP-1-Medikamenten den Zugang erweitern könnten, da sie kostengünstiger in der Herstellung seien und Patienten ansprechen dürften, die Nadeln scheuen.
Für die Papiere von Novo Nordisk ging es im heimischen Handel letztlich um 3 Prozent aufwärts auf 381,45 DKK. Die Amazon-Aktie gewann derweil um 0,44 Prozent auf 247,38 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/cbr
DOW JONES
