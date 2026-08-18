EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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18.08.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 18.08.2025 wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 267.80 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37.341 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 159.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’967.14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40.33 Prozent.
Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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