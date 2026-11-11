E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Outperform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.20 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18.88 €
|
Abst. Kursziel*:
6.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.30%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
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07:00
|EQS-News: E.ON bestätigt Prognose für 2026 und investiert weiter in Europas Energieinfrastruktur (EQS Group)
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05.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
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|09.11.26
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|10.11.26
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|Bernstein Research
|05.11.26
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Aktien in diesem Artikel
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