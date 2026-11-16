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16.11.2026 13:37:44
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy
EON SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi unterzogen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis nach vorne.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:20 Uhr 1.4 Prozent auf 19.20 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576’087 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 22.7 Prozent aufwärts. Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:22 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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