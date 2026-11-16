Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis nach vorne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:20 Uhr 1.4 Prozent auf 19.20 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576’087 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 22.7 Prozent aufwärts. Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:22 / CET

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