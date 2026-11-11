E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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11.11.2026 09:58:38
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Brand am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Die Aktien hält er weiter für attraktiv. Im Fokus stünden regulatorische Entscheidungen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.77 €
|
Abst. Kursziel*:
9.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.22%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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