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11.11.2026 08:10:50

EON SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt und der Nettogewinn liege leicht darüber, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: E.ON SE Buy
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E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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08:10 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
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10.11.26 E.ON Outperform Bernstein Research
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