E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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11.11.2026 08:10:50
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt und der Nettogewinn liege leicht darüber, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.04 €
|
Abst. Kursziel*:
19.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.00%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
08:24
|Wdh: Eon bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu (AWP)
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|EQS-News: E.ON reaffirms 2026 guidance and continues to invest in Europe’s energy infrastructure (EQS Group)
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|JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
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05.11.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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03.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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03.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
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02.11.26
|Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
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