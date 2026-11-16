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16.11.2026 12:26:22
Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu
Der LUS-DAX bewegt sich heute kaum.
Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.05 Prozent fester bei 26’731.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26’697.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’804.00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’456.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23’849.00 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.81 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.70 Prozent auf 793.80 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.48 Prozent auf 356.80 EUR), Daimler Truck (+ 1.36 Prozent auf 43.24 EUR), Fresenius SE (+ 1.21 Prozent auf 54.27 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.09 Prozent auf 26.89 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens (-2.54 Prozent auf 272.30 EUR), Symrise (-1.87 Prozent auf 95.46 EUR), Brenntag SE (-1.19 Prozent auf 57.96 EUR), EON SE (-1.16 Prozent auf 19.25 EUR) und Infineon (-0.92 Prozent auf 49.42 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’423’008 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240.984 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.52 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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